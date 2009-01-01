Оля Полякова озвучила главную злодейку в семейной анимации "Эмоджи Муви"

Певица пришла на премьеру мультика с дочерьми

Оля Полякова Пресс-служба

Вчера в кинотеатре "Оскар" состоялась долгожданная премьера увлекательного анимационного приключения "Эмоджи Муви" , в которой Оля Полякова озвучила главную злодейку Смайлу.

Это первый подобного рода опыт певицы в столь неожиданном амплуа, но на достигнутом Суперблондинка останавливаться не намерена и в скором времени готова рассматривать и другие предложения.

"Хороший и добрый мультик, — рассказывает Полякова. — Моим детям очень понравилось. Сказали, что этот голос сильно подходит Смайле. С чего делаю вывод, что я улыбчивая и злобная злодейка (улыбается). Моя Маша после премьеры призналась, что это было прекрасно, а младшая Алиса резюмировала, что мама была сильно бешенной в мультике (смеется). Но честно признаюсь, у нас в семье не принято критиковать маму. Поэтому все, что делает мама — априори гениально. Даже муж подсказывает, что это было гениально", — подытожила Оля Полякова.

Напомним, Оля Полякова примет участие в шоу "Танці з зірками".