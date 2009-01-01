Оля Полякова подозревает Бейонсе в плагиате своего образа

Украинская знаменитость возмутилась, что американская певица выступила на Грэмми 2017 в таком же кокошнике, как у нее.

Оля Полякова Instagram

В этот раз похожий головной убор продемонстрировала американская исполнительница Бейонсе.

Оля Полякова опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором обвинила Бейонсе в плагиате.

Украинская знаменитость возмутилась, что американская певица выступила на Грэмми 2017 в таком же кокошнике, как у нее.

Instagram

"Знаешь шо падружка Beyonce? Это уже слишком! Найди 10 отличий", — свой пост Полякова сопроводила хештегами "Бейонсе кокошник сними!", "Бейонсе золотая ручка", "блин, это ж мое", "слизано в ноль", "Бейонсе вчера на Грэмми".

Reuters

Напомним, Оля Полякова считает, что Ани Лорак позаимствовала ее образ.