Оля Полякова похвасталась роскошным подарком от мужа

Хитрый муж подарил певице яхту сразу на несколько праздников.

Оля Полякова рассказала о роскошном подарке Instagram

Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала о роскошном подарке, который она получила от своего мужа.

Суперблондинка отметила, что ее хитрый муж подарил ей яхту сразу на несколько праздников.

"Мой муж еврей и очень хитрый. Он подарил мне яхту, которую купил за мои деньги себе, записал ее на меня, хотя мне она и не нужна. Также добавил, что это большой подарок, поэтому он посвящается не только моему дню рождения и Новому году, но и 14 февраля, и 8 марта", — поделилась певица в интервью Кате Осадчей в "Світському житті".

Напомним, ранее Полякова рассказала, как ее муж попал в госпиталь на Шри-Ланке.