Оля Полякова поздравила повзрослевшую дочь

Полякова опубликовала фото, где ее дочь изображена с ярким макияжем.

С дочкой Машей Пресс-служба

2 марта старшей дочери известной украинской исполнительницы Оли Поляковой исполнилось 12 лет.

В связи с этим певица решила показать поклонникам повзрослевшую именинницу, пишет ivona.

На своей страничке в Instagram Полякова опубликовала фото, где ее дочь изображена с ярким макияжем, красной точкой на лбу, как у индийских женщин, и с красивым кокошником на голове.

Кроме этого, артистка написала трогательные слова-поздравления Маше.

"Моя прекрасная, милая Машенька! Тебе 12! Ты такая красавица, что я не верю,что Бог так щедр! И вместе с этим, ты уже личность со своим мнением, взглядами и принципами, непокорная "не удобная", но именно из таких вырастают настоящие люди, я знаю! Запомни, ты особенная, ты можешь делать в жизни все что хочешь, и добиться всего, чего желаешь, ведь пределов у вселенной нет! Главное — будь здорова, а я всегда буду рядом! Люблю тебя! Будь счастлива, моя птичка!", — написала Полякова.

Instagram

Напомним, Слава из "НеАнгелов" трогательно поздравила дочку с днем рождения.