Оля Полякова покрасовалась в соблазнительных позах, фото

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 17 тысяч лайков.
Исполнительница позировала в серой юбке с разрезом, в кофточке, солнцезащитных очках и в кроссовках.
"То ли прическа новая, то ли юбка)", — подписала фото певица.
Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в сексуальном костюме кошечки, и похвасталась, что ее клип собрал миллион просмотров. Увидеть соблазнительное фото можно здесь.
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