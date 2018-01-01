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Оля Полякова позировала в сексуальном костюме кошечки, фото

Сегодня, 13:19

Снимок певицы в соцсети менее чем за полчаса собрал тысячи лайков.

Полякова
Оля Полякова позировала в сексуальном наряде instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в сексуальном костюме кошечки.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за полчаса он собрал свыше пяти тысяч лайков.

"Мяу, у нас на клипе (на днях Полякова представила видеоработу на песню "Королева ночи" — Ред.) 1000000!", — подписала фото артистка.

Полякова
Оля Полякова позировала в сексуальном наряде instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — с кудрявыми волосами, один из интернет-пользователей сравнил певицу с героиней известного американского фильма.

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Теги:  
Оля Полякова, кошечка
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