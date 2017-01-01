Оля Полякова рассказала, как ее муж попал в госпиталь на Шри-Ланке

Супруг певицы не захотел, чтобы его вез "скутермен".

Оля Полякова была в госпитале на Шри-Ланке instagram.com/polyakovamusic

В понедельник, 8 января, на острове Шри-Ланка муж украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено и попал в госпиталь.

Вчера — 7 числа — супруг "покатался первый раз, упал содрал все лапы себе", рассказала исполнительница в видео, которое выложила на своей странице в Instagram.

"Мы в госпитале в Шри-Ланке, потому что мой муж решил покататься на скутере… сегодня он снял скутер и должен был поехать на поле, чтобы поучиться там… он сказал скутермену, чтобы тот сел назад, и он будет его сам везти, как только он сел назад, они благополучно завертелись, сейчас он повредил колено…", — рассказала артистка.

Ранее сообщалось, что Оля Полякова после чрезвычайно продуктивного 2017 года отправилась на отдых. Также появились информация, что исполнительница в третий раз беременна, сама исполнительница пока ее не комментирует.