Оля Полякова рассказала, когда выступит в России

Ей безразличны другие украинские артисты, которые, несмотря ни на что, продолжили гастролировать в РФ.

Оля Полякова Instagram

готова выступить в России лишь тогда, когда агрессор перестанет унижать ее страну.

О своей позиции артистка рассказала в интервью порталу "Лайм".

"Были проекты у нас там (в России — ред.), но находиться в среде людей, пронизанных антиукраинской пропагандой, тяжело. Говорить невозможно с ними, а ведь не говорить же тоже невозможно. Ты им одно говоришь, они тебе – другое, они лучше знают, как я тут живу, чем я сама. Мне это стало невыносимо. Я стала понимать, что изменить это не в моих силах. Особенно, когда все эти события зашли так далеко, и полилась кровь…". — отметила Полякова.

Певица подчеркнула, что может себе позволить подобные принципиальные решения, так как лишний "концерт в Саратове" ей погоды не сделает.

"Конечно, как любой артист я хочу больше поклонников, больше концертов, и я очень хочу работать также и в России, и в Татарстане, и в Якутии. У меня там есть поклонники, мои песни звучат на радио, меня приглашают. Но я смогу это делать только тогда, когда в этих странах перестанут унижать мою страну и тот сложный выбор, тот непростой путь, который выбрали украинцы", — добавила она.

При этом Полякова подчеркнула, что ей безразличны другие украинские артисты, которые, несмотря ни на что, продолжили гастролировать в России. Подобные решеня певица назвала личным делом каждого.

Напомним, украинская группа собралась на гастроли в Россию.