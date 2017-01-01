Оля Полякова секс-символу украинской эстрады: "Я хочу от тебя сына!"

Суперблондинка "попросила" ребенка у известного певца.

Звезда поп-сцены Оля Полякова, которая ранее поделилась желанием родить третьего ребёнка, сделала громкое заявление в Instastories на своем аккаунте.

Певица на фото изображена рядом с плакатом, который анонсирует концерт Олега Винника во Львове.

Артистка показала себя в повседневной одежде: кроссовки, тёплые штаны, пальто и меховая шапка. Звезда не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение фото без макияжа, и в этот раз Полякова порадовала поклонников: без привычных стрелок и яркой помады, зато с широкой улыбкой.

Полякова шутливо подписала кадр: "Олег Винник, я хочу от тебя сына!", и отметила на нем своего звездного коллегу.

Напомним, ранее в своем фотоблоге Полякова показала фото с празднования дня рождения на Шри-Ланке.