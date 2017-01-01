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Оля Полякова секс-символу украинской эстрады: "Я хочу от тебя сына!"

Сегодня, 13:14

Суперблондинка "попросила" ребенка у известного певца. 

Полякова,Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic
Звезда поп-сцены Оля Полякова, которая ранее поделилась желанием родить третьего ребёнка, сделала громкое заявление в Instastories на своем аккаунте.

Певица на фото изображена рядом с плакатом, который анонсирует концерт Олега Винника во Львове.

Артистка показала себя в повседневной одежде: кроссовки, тёплые штаны, пальто и меховая шапка. Звезда не стесняется выкладывать на всеобщее обозрение фото без макияжа, и в этот раз Полякова порадовала поклонников: без привычных стрелок и яркой помады, зато с широкой улыбкой.

Полякова шутливо подписала кадр: "Олег Винник, я хочу от тебя сына!", и отметила на нем своего звездного коллегу.

полякова

Напомним, ранее в своем фотоблоге Полякова показала фото с празднования дня рождения на Шри-Ланке.

 
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Оьга Полякова, Олег Винник
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