Оля Полякова устроила стриптиз на съемках шоу

От ее горячих танцев температура на съемочной площадке поднялась градусов на 20.

Оля Полякова Viva.ua

Популярная украинская певица Оля Полякова приняла участие в съемках программы "Хто зверху?".

Об этом пишет ivona.

Певица во время съемок нового выпуска программы развлекла присутствующих своим зажигательным стриптизом.

От ее горячих танцев температура на съемочной площадке поднялась градусов на 20.

Причем свои брюки Суперблондинка Полякова метко бросила прямо в оператора.

"Я хочу сказать, что Оля Полякова так "блокировала" оператора сначала взглядом, а потом и элементами костюма, что я вообще удивлена, как он выстоял", — заявила Вика из НеАнгелов, которая также присутствовала на съемках.

Напомним, Оля Полякова теперь работает Катей Осадчей.