Оля Полякова в роскошном образе жар-птицы покорила музыкальную премию

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1 / 3 Певица выглядела очень эффектно в золотом наряде (instagram.com/polyakovamusic)

Певица выглядела очень эффектно в золотом наряде.

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками серией фото с церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018", которая прошла в Национальном дворце "Украина".

На музыкальную премию явилась и Суперблондинка, которая на своей странице в Instagram поделилась снимками эпатажного образа.

Полякова предстала на красной дорожке в блестящем облегающем платье в пол от Анны Бублик, дополнив свой образ роскошными двухметровыми крыльями и головным убором в виде золотой жар-птицы от Patoka Studio.

Ранее Оля Полякова показала свою кукольную копию.

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