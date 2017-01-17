Оля Полякова "вышла замуж" второй раз

Народная любимица провела 29 часов в пути ради экзотического празднования дня рождения.

Оля Полякова Instagram

Певица Оля Полякова после плодотворного года восстанавливает силы в продолжительном отпуске.

Певица с семьей и друзьями отправилась в Индонезию на остров Бали: народная любимица поселилась на вилле с видом на Индийский океан вдали от туристов.

Ежегодно, отправляясь в экзотическую страну, певица придерживается местных традиций в праздновании своего дня рождения. Полякова устроила костюмированную вечеринку в балийском стиле.

Для праздничного вечера певица выбрала королевский свадебный наряд, дополнив его аутентичным золотым венцом. Подготовка праздничного образа заняла более трех часов. Все члены семьи и друзья артистки также придержались дресс-кода вечеринки.

Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic) Янв 17 2017 в 5:39 PST

"Надев свадебный наряд, я смогу сегодня еще пару раз выйти замуж. Интересно, а мой муж готов на пару раз?", — в присущей для себя манере прокомментировала артистка.

Утро для именинницы началось с сюрпризов. Друзья преподнесли певице огромного попугая, которого Полякова отпустит на волю по завершению своего отпуска — подобный ритуал дароприношения местные жители проводят ежедневно на удачу и для благополучия.

Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic) Янв 17 2017 в 1:09 PST

Напомним, Полякова на Бали учит местных жителей варить кутью.