Оля Полякова взбудоражила поклонников длинными ногами

Певица отдыхает на Бали.

Оля Полякова Instagram

В этот раз Полякова похвасталась длинными ногами.

Снимок певица опубликовала у себя на странице в Instagram.

Подписчики артистки остались довольны и оставили лестные комментарии. "Всегда говорил у нашей Полячихи самые крутые ноги)))))", "Какие же они длинные", "Які дооовгі ноги! Аж від попи і до полу. А взагалі-то красотка", "О боги! Какие ноги!", "шикарные ножки", "Красотка )", "А ноги, а ноги, ноги, ноги — они бесконечны", — писали фолловеры Поляковой.

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Напомним, Оля Полякова "вышла замуж" второй раз.