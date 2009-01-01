Оля Романовская похвасталась фигурой на отдыхе, опубликованы фото

Певица во время отпуска в Таиланде освоила сапбординг.

Оля Романовская Instagram

Певица Ольга Романовская сейчас отдыхает в Таиланде.

Красотка опубликовала несколько снимков у себя на странице в Instagram.

На одном из снимков Ольга позирует в "золотом" бикини, выставив напоказ свою идеальную фигуру. Певица позировала у бассейна.

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"Я впервые в Таиланде. Об этой стране, как, наверное, и большинство, я слышала совершенно полярные мнения. Да, много мусора на улицах. Да, не во всех заведениях и местных жителях вы найдете образец чистоплотности. Но я пока не видела ни одного неулыбающегося тайца. Каждый тебя приветствует так, будто он тебя с нетерпением ждал. И выглядит это вполне искренне. Ну и природа...Вписываю Самуи в перечень своих любимых мест. Несмотря на то, что после вчерашнего маникюра у милой тайки боюсь смотреть на свои руки. И нет, обычно я не купаюсь в бассейне с боевым раскрасом. Только если это происходит во время съемок", — поделилась звезда.

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Напомним, Анастасия Волочкова сверкнула грудью на отдыхе в Таиланде.