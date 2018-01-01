"Он к сердцу". Поклонницы уверяют, что голос Олега Винника целебный

Певец встретился с фанатками в одном из столичных торговых центров.
Старшие поклонницы исполнителя уверяли, что его голос целебный, говорится в сюжете ТСН.
"Он к сердцу. Вот у него какая-то энергетика, что очень легко, и сразу забываешь о своих недостатках", — отметила одна из почитательниц творчества артиста.
Ранее СМИ, ссылаясь на слова психологов, писали, что базой успеха Олега Винника является простота слов, доступность эмоций и понятные образы, певец угадывают то, за чем скучают его поклонники.
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