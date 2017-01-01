"Он смотрел влюбленными глазами". Зианджа пояснила выбор команды Потапа на "Голосе страны"

Экс-Борис Апрель выбрала тренером того, кому не смогла отказать.

Зианджа на "Голосе страны" выбрала команду Потапа Фото: скрин видео программы "Светская жизнь"

Девушка-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна в украинском шоу-бизнесе под именем Борис Апрель , прокомментировала выбор профессионального тренера в популярном вокальном проекте "Голос страны".

Исполнительница созналась, что выбрала тренера по зову сердца. Об этом она рассказала в интервью ведущей Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Ему невозможно было отказать, у него были влюблены глаза, восторг. Он сказал много хороших слов. Ты же знаешь, как мужчины могут сказать слова, а женщины же любят ушами", - сказала Зианджа.

Девушка созналась, что за кулисами она встретила двоих участников, которые открыто высказали свое возмущение ее переменой пола.

Заинджа добавила, что ранее ее продюсером была Наталья Могилевская, с которой в данный момент она не сотрудничает. Однако при встрече они общаются, как друзья и давние приятели.

Как ранее сообщалось, Сети возмутил комментарий Тины Кароль, которая также развернула свое кресло к экс-Борису Апрелю и назвала трансгендера "фастфудом".