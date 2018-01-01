"Она мне никогда не помогала". Певица Sonya Key против сравнения с тетей Софией Ротару: видео

Исполнительница подчеркнула, что для творчества выбрала собственный музыкальный стиль.
"Я не пытаюсь быть второй Софией Ротару, потому что мы совсем разные. Она является эталоном для меня, она очень большой человек, который сделал огромный вклад в музыку. Я делаю совсем другое, у меня другой саунд, у меня тропикал-хаус, дип-хаус и даже образ другой", - заявила певица в интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".
Sonya подчеркнула, что намеренно отказалась от звездной фамилии и для сольной карьеры выбрала псевдоним. Она хочет, чтобы ее воспринимали как индивидуальную творческую единицу, а не родственницу великой примы.
"На самом деле, у нас очень большая семья, мы обсуждаем совсем другие темы, потому что это бывает очень редко, когда мы собираемся вместе. Творчества никогда не касаемся, и я никогда помощи у нее не просила, а она, в свою очередь, мне никогда не помогала", – добавила Sonya Key.
Напомним, племянницу народной артистки Украины Софии Ротару Sonya Kay обвинили в пропаганде сексуального насилия. Девушка выпустила клип на песню "Слухай моє серце", однако он был заблокирован YouTube.
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