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"Оооо, какие богатства". Тина Канделаки позировала в купальнике с глубоким декольте, фото

Сегодня, 09:00

Российская телеведущая покрасовалась в бассейне.

Канделаки
Тина Канделаки показала фото в купальнике с глубоким декольте instagram.com/tina_kandelaki
Российская журналистка, телеведущая, продюсер, совладелец медиакомпании "Апостол" Тина Канделаки выложила в Сеть фотографию в синем сдельном купальнике с глубоким декольте.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Канделаки позировала в бассейне. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Оооо, какие богатства", — отметил snejdimon. "Шикарная женщина!", — написал roma_stk. "Нежна", — считает seregacianit.

Канделаки
Тина Канделаки показала фото в купальнике с глубоким декольте instagram.com/tina_kandelaki

Напомним, в начале сентября 2017 года Тина Канделаки попала в "чистилище" организации "Миротворец", ее обвинили, в частности, в открытом оправдании агрессию России в отношении Украины.

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Теги:  
Тина Канделаки, купальник
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