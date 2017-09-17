Опра Уинфри рассказала, какой вопрос ей задают знаменитости после интервью

Телеведущей удалось пообщаться со многими звездами и политиками.
Об этом пишет jetsetter.
"Все, с кем я общалась перед камерой, всегда спрашивали после снятого интервью: "Ну и как я справился?", "Как я?", "Все было о'кей?" — рассказывает Опра. — И не важно, был ли это Барак Обама, Бейонсе или мужчина, убивший своих детей, или пострадавшие от урагана, — все они спрашивали в конце: "Опра, как я справился?" Королеве Би я ответила: "Детка, ты же Бейонсе!" — смеется Опра.
Напомним, Опра Уинфри не прочь стать следующим президентом США.