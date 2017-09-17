Опра Уинфри рассказала, какой вопрос ей задают знаменитости после интервью

Телеведущей удалось пообщаться со многими звездами и политиками.

Опра Уинфри

63-летняя "королева интервью" Опра Уинфри рассказала о том, какой вопрос ей задавал каждый гость после разговора.

Об этом пишет jetsetter.

"Все, с кем я общалась перед камерой, всегда спрашивали после снятого интервью: "Ну и как я справился?", "Как я?", "Все было о'кей?" — рассказывает Опра. — И не важно, был ли это Барак Обама, Бейонсе или мужчина, убивший своих детей, или пострадавшие от урагана, — все они спрашивали в конце: "Опра, как я справился?" Королеве Би я ответила: "Детка, ты же Бейонсе!" — смеется Опра.

Допис, поширений Oprah (@oprah)Вер 17, 2017 о 4:11 PDT

Напомним, Опра Уинфри не прочь стать следующим президентом США.