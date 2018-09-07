Опубликован официальный трейлер фильма "Город лжи" с Джонни Деппом: видео

В кинотеатрах лента появится в сентябре нынешнего года.

Джонни Депп исполнил главную роль в фильме "Город лжи" Скриншот: YouTube

Фильм "Город лжи" режиссера Брэда Фурмана официально выйдет на экраны 7 сентября 2018 года.

Трейлер ленты, главную роль в которой исполнил популярный голливудский актер Джонни Депп, опубликован в YouTube.

Сюжет повествует о детективе Расселе Пуле, который через много лет возвращается к расследованию главного дела своей жизни - убийству легендарных рэперов Тупака Шакура и Ноториуса Бига.

Распутывать сложное дело главному герою помогает репортер Джексон, роль которого исполнил Форест Уитакер. Журналист намерен спасти свою репутацию и довести до финала расследование преступления, в котором могут быть замешаны сотрудники полиции.

В фильме также снимались: Тоби Хасс, Дэйтон Калли, Нил Браун мл., Луис Хертэм, Шей Уигэм и другие актеры.

Как ранее сообщалось, вышел в свет официальный трейлер фильма "Богемская рапсодия", посвященного легендарной группе Queen и ее фронтмену Фредди Меркьюри.

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