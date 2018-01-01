Опубликован трейлер нашумевшего фильма о группе Queen: видео

Лента посвящена вокалисту известного коллектива Фредди Меркьюри.

О Фредди Меркьюри сняли фильм фото: ТСН.ua

Вышел в свет официальный трейлер фильма "Богемская рапсодия", посвященного легендарной группе Queen и ее фронтмену Фредди Меркьюри

Ролик опубликовала студия 20th Century Fox на своем YouTube-канале.

Создатели фильма покажут историю группы Queen от ее основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году.

Главную роль в картине исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек. Он известен по роли хакера Эллиота Алдерсона в сериале "Мистер Робот". В роли барабанщика Роджера Тейлора снялся Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис"), а в роли гитариста Брайана Мэя – Гвилим. Кроме того, Джозеф Маццелло перевоплотился в басиста Джона Дикона.

Стоит добавить, что режиссером "Богемской рапсодии" сначала был Брайан Сингер, но в конце 2017 года его уволили из-за конфликтов с актерами. Фильм доснимал режиссер Декстер Флетчер.

Премьера фильма запланирована на начало ноября 2018 года.

Напомним, ранее в Сети были опубликованы фотографии Джими Хаттона, который был парикмахером и последним любовником знаменитого музыканта Фредди Меркьюри.

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