"Опустилась до роли шл*хи?": Ольга Фреймут шокировала фанатов пошлым образом

Ведущая предстала в нестандартном имидже.
В таком провокационном образе ведущая появилась в Киеве на Окружной. Именно в этом месте обычно размещаются девушки легкого поведения. Чем ведущая там занималась, она объяснила подписчиками в Instagram.
"Сьемки проекта "Оля" на Окружной. Будет весело!", - прокомментировала снимок Фреймут.
Юзеры по-разному отреагировали на такое эпатажное фото Фреймут.
"Хорошо вписалась", "Жесть. Докотились(", "Опустилась до роли шл*хи?", "Где и когда смотреть шоу?", "Ждем выпуск!", "На окружной так не выглядят и такое не пьют))", - писали юзеры.
Напомним, в соцсети появилось гневное сообщение с фото, на котором запечатлена Фреймут в окружении съемочной группы под Верховной Радой. В руках у телеведущей корзина с котятами, которых она пыталась раздавать депутатам. Позже Фреймут назвала причину раздачи котят под парламентом.
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