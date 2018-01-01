"Опять голый лебедь прорвался": Анастасия Волочкова поразила фанатов бесстыжей фотографией

Балерина сделала снимок в бане.

Балерина сделала снимок в бане instagram.com/volochkova_art

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками пикантным фото.

На снимке, который она выставила на своей странице в Instagram, Волочкова полностью раздета. Интимные места она прикрыла умелой позой. Балерина отправилась в баню и решила запечатлеть то, как релаксирует после напряженной недели.

"Наконец-то время отмыться и очиститься в русской бане! Мне — в моей авторской. Всем хороших выходных! Занимайтесь спортом, оздоравливайтесь, окунайтесь в ледяную купель! И будьте любимы!", - доброжелательно написала Волочкова под фото.

Такое смелое фото звезды вызвало "горячие" споры среди ее подписчиков. Некоторым снимок показался слишком вульгарным.

"Ну вот и кончилась Настя и опять голый лебедь прорвался…", "Странная женщина, нормальные имея детей, такие фото выкладывать не будут, подумайте о ребенке", "Зачем голяком себя показывать, значит чего-то не хватает в личной жизни", "Наконец то ноги вместе, а не раздвинуты", "Вечно голой фоткаться, это нормально?", - возмутились -пользователи.

Большинство же поклонников расхвалили фигуру балерины.

"Красиво!", "Прекрасная фигура", "Красивое тело, баня шикарная, все классно!", - написали они.

Балерина сделала снимок в бане instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась своей "радостью".