"Опять напьешься?": сын Таисии Повалий публично высмеял мать

Денис решил подколоть знаменитую маму.
На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует в самолете с бокалом шампанского.
"Сыночка, мы уже отмечаем!", - написала под фото артистка.
На что Денис решил подколоть маму.
"Опять напьешься и будешь лезть обниматься?", - в шутку написал Денис.
Однако подписчики возмутились такому поведению сына певицы, и назвали его хамом.
"Стебаться можно с друзей....а не с мамы 35-летнему мужику((( феее...", "Опустил маму ниже плинтуса…Милый сынок", "Ну ты и хам", - возмутились подписчики артистки.
Сама же Повалий не разозлилась на сына.
"Конечно, сыночка!!! Когда же еще мне можно тебя пообнимать", - ответила артистка.
Ранее Таисия Повалий вернулась в Киев.
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