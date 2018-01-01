Организаторы Евровидения-2019 неожиданно перенесли конкурс

О причинах такого решения пока что ничего не известно.
Таким образом, конкурс пройдет, 21 и 23 мая (полуфиналы), финал состоится 25, сообщает Dni.ru. Отметим, что финал Евровидения-2018 прошел 12 мая.
Причина такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока что не сообщается.
В качестве места проведения "Евровидения" пока рассматриваются две площадки – Pais Arena и Teddy Stadium в столице страны Иерусалиме.
Ранее Melovin рассказал, что понял на Евровидении-2018.
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