Организаторы "Мисс Америка" отказались от дефиле в купальниках

Теперь больше внимания будут обращать на внутренний мир девушек.

Организаторы конкурса отказались от дефиле в купальниках Фото: Reuters

Организаторы конкурса "Мисс Америка" убрали из программы дефиле в купальниках, поскольку больше не хотят оценивать девушек по внешности.

Соответствующее заявление в эфире передачи "Доброе утро, Америка" сделала экс-"Мисс Америка", а сейчас глава попечительского совета организации Гретхен Карлсон.

"Мы не собираемся судить вас по вашей внешности, потому что нас интересует ваш внутренний мир. Мы больше не бессодержательное шоу. Мы – соревнование", - сказала Карлсон.

Она заверила, что из-за отказа от дефиле в купальниках рейтинги шоу не упадут - зрителей больше интересует конкурс талантов. По ее словам, "Мисс Америка" больше не "конкурс красоты", а соревнования.

Решение убрать дефиде в купальниках было принято из-за прошлогоднего скандала. Тогда в Интернет попала переписка руководителей шоу, которые в грубой форме обсуждали фигуры и интимную жизнь участниц. После скандала три руководителя шоу ушли в отставку, а на их места пришли женщины.

Конкурс "Мисс Америка" проводится с 1921 года. В 2018 году шоу по новым правилам пройдет 9 сентября.

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