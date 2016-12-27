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Орландо Блум и Кэти Перри весело отметили Рождество, опубликованы фото

Сегодня, 11:19

Компанию звездам, как и на День благодарения, составили родственники певицы.

Орландо Блум
Орландо Блум и Кэти Перри Instagram
Назло всем слухам о проблемах в отношениях 39-летний Орландо Блум и 32-летняя Кэти Перри очень счастливы: минувшее Рождество влюбленные встретили вместе.

Об этом пишет Сплетник.

Причем компанию звездам, как и на День благодарения, составили родственники певицы — ее младший брат Дэвид и старшая сестра Анджела.

Совместных фотографий пары с вечеринки, по традиции, не найти, однако у каждого на странице в Instagram появились забавные видеоролики с прошедших праздников: оба играют в игру (Кэти — с сестрой, Орландо — с братом певицы), в результате которой проигравший получает тортом по лицу. Совпадение или нет, но и Блум, и Перри в шуточном поединке со своими соперниками проиграли — и к всеобщей радости окружающих приняли свое поражение.

К слову, среди гостей вечеринки, похоже, был и сын Орландо Блума, 5-летний Флинн, который провел рождественские праздники вместе с папой и его новой подругой, а не с мамой Мирандой Керр и ее женихом Эваном Шпигелем.

Орландо Блум
Орландо Блум с сыном Instagram

Напомним, обнаженный Орландо Блум шокировал отсутствием плавок на отдыхе.

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Орландо Блум, Кэти Перри, актер, Рождество, отношения
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