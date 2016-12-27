Орландо Блум и Кэти Перри весело отметили Рождество, опубликованы фото

Компанию звездам, как и на День благодарения, составили родственники певицы.

Орландо Блум и Кэти Перри Instagram

Об этом пишет Сплетник.

Причем компанию звездам, как и на День благодарения, составили родственники певицы — ее младший брат Дэвид и старшая сестра Анджела.

Видео опубликовано orlandobloom (@orlandobloom) Дек 26 2016 в 8:23 PST

Совместных фотографий пары с вечеринки, по традиции, не найти, однако у каждого на странице в Instagram появились забавные видеоролики с прошедших праздников: оба играют в игру (Кэти — с сестрой, Орландо — с братом певицы), в результате которой проигравший получает тортом по лицу. Совпадение или нет, но и Блум, и Перри в шуточном поединке со своими соперниками проиграли — и к всеобщей радости окружающих приняли свое поражение.

Видео опубликовано KATY PERRY (@katyperry) Дек 26 2016 в 8:04 PST

К слову, среди гостей вечеринки, похоже, был и сын Орландо Блума, 5-летний Флинн, который провел рождественские праздники вместе с папой и его новой подругой, а не с мамой Мирандой Керр и ее женихом Эваном Шпигелем.

Орландо Блум с сыном Instagram

Напомним, обнаженный Орландо Блум шокировал отсутствием плавок на отдыхе.