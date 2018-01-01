"Ошизенно крутая, романтичная". Настя Каменских позировала без макияжа, фото

Снимок исполнительницы в соцсети собрал свыше 95 тысяч лайков.

Настя Каменских позировала без макияжа instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 95 тысяч лайков.

"… Время неумолимо быстро пролетает… Мы никогда не знаем, что ждет нас завтра… Давайте проживать каждый день так, как будто он последний… Не откладывать мечты, быть добрее и дарить любовь… Жить здесь и сейчас, осознанно, думать не только о себе, но и о других", — подписала фото артистка.

Настя Каменских позировала без макияжа instagram.com/kamenskux

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали снимок и мнение певицы. "Настенька, ты такая ошизенно крутая, романтичная, сексапидь", — полагает radaforvard. "Обожаю тебя", — отметила aiulusova. "Хорошие слова", — написала khabavalentina.

Ранее Настя Каменских поделилась фото, на котором она предстала в образе учительницы: на нем запечатлено, как исполнительница позирует на фоне классной доски. Посмотреть снимок можно здесь.