Основатель "На-На" Алибасов будет судиться с экс-солистом Левкиным

Знаменитый продюсер группы считает, что певец незаконно использует созданный им бренд.
"Ни петь, ни пластики. Еще и умудряется живьем рот открывать. Пусть хотя бы "фанеру"" включал. Просто стыдно слушать. И это все называется "На-на", - цитирует гневные высказывания Алибасова НТВ.
Продюсер заявил, что Левкин на афишах своих концертов во многих городах России заявляет себя, как экс-солиста группы, получая дивиденды от слушателя.
Левкин в ответ уверяет, что название на афиши попало случайно. Он заявил, что Алибасов ранее сам продвигал его, как лицо "На-На".
"Человек, который делал эту афишу, — которая, кстати, провисела два часа, — чисто автоматически, увидев фамилию Левкин, поставил "На-На". Он был оштрафован и уволен", — рассказал певец.
Алибасов заявил, что его юристы уже собрали все необходимые документы для иска в суд.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что бизнесвумен Ляна Фридман беременна от продюсера Бари Алибасов.
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