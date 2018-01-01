Основатель "На-На" Алибасов будет судиться с экс-солистом Левкиным

Знаменитый продюсер группы считает, что певец незаконно использует созданный им бренд.

Алибасов и Левкин не поделили название группы "На-На" Фото: скриншот видео НТВ

Создатель популярной в 90-х годах российской поп-группы "На-На" Бари Алибасов подает иск в суд против экс-солиста коллектива Владимира Левкина, который на своей афише использует название легендарной певческой четверки.

"Ни петь, ни пластики. Еще и умудряется живьем рот открывать. Пусть хотя бы "фанеру"" включал. Просто стыдно слушать. И это все называется "На-на", - цитирует гневные высказывания Алибасова НТВ.

Продюсер заявил, что Левкин на афишах своих концертов во многих городах России заявляет себя, как экс-солиста группы, получая дивиденды от слушателя.

Левкин в ответ уверяет, что название на афиши попало случайно. Он заявил, что Алибасов ранее сам продвигал его, как лицо "На-На".

"Человек, который делал эту афишу, — которая, кстати, провисела два часа, — чисто автоматически, увидев фамилию Левкин, поставил "На-На". Он был оштрафован и уволен", — рассказал певец.

Алибасов заявил, что его юристы уже собрали все необходимые документы для иска в суд.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что бизнесвумен Ляна Фридман беременна от продюсера Бари Алибасов.

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