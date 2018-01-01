Основателя группы "Смысловые галлюцинации" принудительно отправили в психушку

Врачи постановили, что Бурдин страдает хроническим психическим расстройством.

Врачи постановили, что Бурдин страдает хроническим психическим расстройством Фото: takiedela.ru

Одного из основателей группы "Смысловые галлюцинации" и автора знаменитых строк "Вечно молодой, вечно пьяный" Владимира Бурдина отправили на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Как сообщает "КП", такой приговор музыканту вынес Лефортовский районный суд города Москвы после драки в магазине.

"В январе 2018 года материалы поступили в суд. Бурдину были предъявлены обвинения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Свою вину мужчина признал полностью. Была проведена психиатрическая экспертиза, которая признала, что в момент инцидента и на текущий момент Владимир Бурдин страдает хроническим психическим расстройством. Суд постановил освободить его от уголовной ответственности и назначить принудительное лечение в специализированной психиатрической клинике", - рассказала пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Как рассказал младший брат музыканта Тимофей Бурдин, Владимир повздорил в магазине с незнакомым мужчиной.

"Пока он совершал покупки, жена заняла очередь. В очереди был гражданин, который захотел пройти вперед. Нецензурно оскорбил жену брата и его самого, когда он подошел. Разговор не сложился. Потерпевший стал угрожать и пытаться побить обоих. Брат добежал до стойки с ножами, деморализовал противника (более молодого и крепкого) небольшим надрезом по животу", - рассказал брат артиста.

Он добавил, что потерпевший отказался от претензий в суде, сам, без всякого подкупа или угроз.

"Потерпевший в больнице был два дня. Жив и здоров, небольшой шрам, живет дальше. Претензий не имеет. Внутренние органы не задеты, кровотечения внутреннего не было. Все экспертизы у меня на руках. Был адвокат. Но эксперты вспомнили жалобы брата психиатрического характера с 1996 года. И абсолютно здравому умом человеку предписали бессрочное принудительное лечение в одной из психиатрических тюрем страны. Вот как это? У меня слов нет. "Похороним заживо, а вдруг и правда псих?", - спросил Тимофей.

Бурдин уверяет, что на самом деле никакой психиатрии у него нет. Журналистам он рассказал, что якобы отец в 80-е пытался "отмазать" сына от армии, чтобы не попал в Афганистан, и положил в психушку. Так, мол, поставленный там диагноз за Бурдиным по жизни в бумагах и путешествует.

Ранее стало известно, что из-за миллионных долгов Панина его имущество могут выставить на торги.

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