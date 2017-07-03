От Джеймса Бонда до мистера Бина: Ольга Куриленко сыграла любовницу Роуэна Аткинсона

Во время съемок пляжной сцены Куриленко позирует перед камерами в откровенном монокини с глубочайшим вырезом.

Ольга Куриленко Instagram

37-летняя звезда Голливуда родом из Украины Ольга Куриленко сыграла любовницу блестящего актера Роуэна Аткинсона.

Об этом пишет kp.ua.

В эти дни во французском приморском городке Фрежюс снимаются откровенные пляжные сцены третьей части комедийного боевика "Агент Джонни Инглиш".

В предыдущих картинах, пародирующих фильмы о шпионах-суперагентах (и в первую очередь о Бонде, ха-ха, какая тонкая ирония от режиссера, пригласившего Куриленко) напарницами мистера Бина выступили Джиллиан Андерсон и Натали Имбрулья.

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)Июл 3 2017 в 6:50 PDT

Но, судя по снимкам, попавшим в Сеть, у актрисы украинского происхождения есть все шансы затмить экс-девушек Джонни Инглиша. Она так искусно отыгрывает игриво-эротические сцены с 62-летним Роуэном, что съемочная команда диву дается: некоторые сложные сцены снимаются с первого же дубля.

Во время съемок пляжной сцены Куриленко позирует перед камерами в откровенном монокини с глубочайшим вырезом — фигура у актрисы потрясающая, — ни намека на целлюлит, ни лишних сантиметров на талии.

На фото видно, как одним шикарным жестом она подкидывает свои густые кудри, а уже в следующий миг оказывается в объятиях Джонни Инглиша, одетого в белую рубаху и голубенькие шорты.

На счету Ольги более 30-ти серьезных киноработ и практически все сняты при поддержке Голливуда и Европы. Еще в 17 лет девушка получила предложение от парижского модельного агентства "Медисон" и без особых раздумий улетела ловить удачу за хвост в самое сердце Франции из родного Бердянска.

Звездный час Куриленко, кто бы что ни говорил, грянул после выхода на экраны триллера "Квант милосердия", где ее партнером стал Дэниел Крейг. Как мы знаем, девушки Бонда навсегда остаются в истории мирового кино! Постеры, на которых сексуально-утомленные Ольга и Дэниел, одетые с ног до головы в черное и шагающие по выжженной земле, вмиг облетели все новостные сайты мира.

В 2017 году вышли три фильма с участием нашей Ольги Константиновны: "Человек, который убил Дон Кихота", "Смерть Сталина" и "Несносный мачо".

Напомним, Ольга Куриленко немного пошалила и снялась топлесс.