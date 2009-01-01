От передозировки нарокотиками в Англии скончалась крестница принца Чарльза — СМИ

Покойная актриса вела собственную колонку в журнале Sunday Times, принимала участие в реалити-шоу.
Об этом сообщает BBC.
В Сеть попала информация о том, что Тара Палмер-Томкинсон умерла от передозировки наркотиков, с которым она боролась долгое время.
По данным в январе 2016 года у Тары была обнаружена доброкачественная опухоль головного мозга, кроме того, она страдала от аутоимунного заболевания, симптомами которого были острая анемия, усталость и боль в суставах.
Звезда 90-ых, Тара Палмер-Томкинсон, получила известность благодаря роли Оливии Басилдон в фильме Идеальный муж.
Покойная актриса вела собственную колонку в журнале Sunday Times, принимала участие в реалити-шоу.