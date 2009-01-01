От передозировки нарокотиками в Англии скончалась крестница принца Чарльза — СМИ

Покойная актриса вела собственную колонку в журнале Sunday Times, принимала участие в реалити-шоу.

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45-летняя крестница принца Чарльза была найдена мертвой в своей квартире в Южном Кенсингтоне.

Об этом сообщает BBC.

В Сеть попала информация о том, что Тара Палмер-Томкинсон умерла от передозировки наркотиков, с которым она боролась долгое время.

По данным в январе 2016 года у Тары была обнаружена доброкачественная опухоль головного мозга, кроме того, она страдала от аутоимунного заболевания, симптомами которого были острая анемия, усталость и боль в суставах.

Тара Палмер-Томкинсон Instagram

Звезда 90-ых, Тара Палмер-Томкинсон, получила известность благодаря роли Оливии Басилдон в фильме Идеальный муж.

Покойная актриса вела собственную колонку в журнале Sunday Times, принимала участие в реалити-шоу.

Напомним, Джордж Майкл мог умереть от передозировки.