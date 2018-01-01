"От родителей - шикарные формы". Каменских в откровенном наряде станцевала тверк

По всей видимости, почти три сотни тысяч фанатов певицы согласны с такой самооценкой ее прелестей.
Соответствующий видеоролик опубликован в социальной сети Instagram на странице "kamenskux_daily".
На данный момент запись просмотрели более 287 тысяч раз.
В ролике Каменских, одетая в розовое боди и откровенное черное белье, ритмично трясет своими ягодицами вверх-вниз и в разные стороны.
"Благо меня родители наделили шикарными формами, поэтому бодишейк и тверк мне даются очень легко. Потому что есть чем", − сказала певица.
Напомним, ранее Каменских показала фанатам роскошный бюст в прозрачной кофте.