"От родителей - шикарные формы". Каменских в откровенном наряде станцевала тверк

По всей видимости, почти три сотни тысяч фанатов певицы согласны с такой самооценкой ее прелестей.

Настя Каменских kamenskux/instagram

Известная украинская поп-певица Настя Каменских порадовала фанатов и поклонников, исполнив откровенный американский танец под названием тверк.

Соответствующий видеоролик опубликован в социальной сети Instagram на странице "kamenskux_daily".

На данный момент запись просмотрели более 287 тысяч раз.

В ролике Каменских, одетая в розовое боди и откровенное черное белье, ритмично трясет своими ягодицами вверх-вниз и в разные стороны.

Instagram

"Благо меня родители наделили шикарными формами, поэтому бодишейк и тверк мне даются очень легко. Потому что есть чем", − сказала певица.

Напомним, ранее Каменских показала фанатам роскошный бюст в прозрачной кофте.