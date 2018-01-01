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"Отцы Потапий и Монатий?": два известных украинских артиста шокировали фанатов сменой имиджа

Сегодня, 14:53

Потап и Монатик перевоплотились в "священную" парочку.

Потап
Потап и Монатик перевоплотились в «священную» парочку realpotap/instagram
Продюсер, рэпер, тренер проекта "Голос страныПотап поделился с подписчиками фото, на которых даже преданные фанаты не узнали артиста.

Артист на своей странице в Instagram поделился кадрами со сьемок комедии "Скажене Весілля", которые стартовали в первый день лета.

Продюсирует проект шоумен и телеведущий Юрий Горбунов. Он пригласил Потапа исполнить одну небольшую роль – артист сыграет роль попа Евлампия. Компанию ему составит Monatik – ему досталась роль дьяка Пилипона. Роли у них небольшие, но очень смешные, такие себе большой и маленький служители культа. 

Потап, Монатик
Потап сыграет роль попа Евлампия, а Monatik роль дьяка Пилипона Фото: FILM.UA

Диме Монатику для роли не пришлось ничем жертвовать, а вот Потапу пришлось сбрить свою бородку ради того, чтобы гримеры могли клеить ему окладистую поповскую бороду.  У Потапа грим очень сложный, помимо бороды ему мастерят парик, гримируют и весь этот процесс занимает около полутора часов.

Потап
Потап согласился на роль попа instagram.com/realpotap
Потап
Потап согласился на роль попа instagram.com/realpotap

Поклонники тут же отреагировали на снимки, именовав Потапа "отец Алексей".

"Отцы Потапий и Монатий?)", "Получился отличный такой Отец Алексей", "Алексея не узнать", "Потап такой органичный", "Образ шикарный! Потап прирожденный батюшка", - писали юзеры.

Потап
Потап согласился на роль попа instagram.com/gorbunovyuriy

Ранее Потап жестко высказался о хейтерах Каменских.

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Теги:  
Потап, Монатик, фото, Скажене весілля, фильм, роль
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