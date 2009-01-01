Отец Бейонсе рассекретил пол ее будущих детей

Мэтью признался, что исполнительница воспользовалась услугами ЭКО .
Звезда опубликовала на странице в Instagram снимок, на котором она изображена с округлившимся животиком и оставила соответствующий пост.
Всего за сутки данное фото смогло набрать около восьми миллионов лайков пользователей Сети.
Не так давно отец певицы, Мэтью Ноулз, прокомментировал радостное событие в семье звездной дочери. Как утверждает мужчина, он до последнего не знал о грядущем пополнении своего ребенка.
По информации Radar Online, Мэтью признался, что исполнительница воспользовалась услугами ЭКО и носит под сердцем "королевскую" двойню — мальчика и девочку.