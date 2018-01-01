Отец лучшего бомбардира сборной России намерен защитить сына от Бузовой

Мужчина резко отреагировал на недавнее заявление певицы.

Бузову отказываются брать замуж Фото: Instagram/Ольга Бузова

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, заявил, что телеведущая Ольга Бузова "не сможет ни на шаг приблизиться" к его сыну.

"Она не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает, по-другому к этому относится", - цитирует Черышева-старшего sm-news.ru.

Полузащитник в составе сборной России забил четыре мяча в пяти матчах на чемпионате мира, став лучшим бомбардиром команды. В матче 1/4 финала с Хорватией он отметился голом с дальней дистанции, после которого Бузова оставила ему видеопослание в Instagram с просьбой взять ее замуж.

"Денис, ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка. Подружки одобрили", - написала певица и телеведущая в своем блоге.

Напомним, ранее Бузова опубликовала видео, в котором она позирует в светлом кружевном платье, делая акцент на ногах и фигуре. Певица заявила, что ищет свою любовь.

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