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Откровенное декольте Кароль, красная борода Потапа: тренеры "Голосу країни" представили общую песню

Сегодня, 12:20

Артисты исполнили совместную композицию в прямом эфире песенного шоу.

Голос страны, тренеры
Артисты исполнили совместную композицию в прямом эфире песенного шоу instagram.com/goloskrainy_official
Во время первого прямого эфира нового сезона вокального шоу "Голос країни" звездные тренеры в лице Потапа, Тины Кароль, Джамалы и ергея Бабкина представили общую песню.

Шоу началось с феерического выступления Джамалы, которая впервые появилась на сцене после рождения сына и исполнила фрагмент трека "I Believe in U". Сергей Бабкин, который удивил фанатов новым образом, спел  "Де би я", а Потап ошеломил зрителей красной бородой, и представил микс композиций группы Mozgi. Завершила выступление тренеров Тина Кароль, которая в платье с откровенным декольте и мокрыми волосами исполнила несколько своих хитов.

Ранее стало известно, что Зианджа повинула "Голос країни".
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Голос країни, Потап, Тина Кароль, Джамала, Сергей Бабкин, песня
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