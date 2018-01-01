Откровенные наряды и сексуальные танцы: Шакира поразила фанатов клипом с певцом Малума

Клип артистов меньше чем за день посмотрели более 3,5 миллионов раз.
Ролик появился на YouTube-канале певицы, меньше чем за день он собрал более 3,5 миллионов просмотров.
41-летняя артистка записала дуэт с 24-летним певцом в третий раз. Горячий танцевальный клип снимали на испанском побережье, режиссером стал Жауме Де Лайгуаны.
На испанском языке название песни "Clandestino" означает "подпольное" или "запретное". Судя по клипу, речь идет, о любви – артисты флиртуют друг с другом, и Шакира сексуально танцует на берегу океана.
Ранее Шакира и Жерар Пике стали жертвами дерзкого ограбления.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram