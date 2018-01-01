"Откройте секрет вечной молодости": Алла Пугачева поразила фанатов внешностью

Певица поделилась фото, которое расхвалили ее поклонники.

Артистка поделилась новым фото Скриншот видео с youtube.com

Легендарная российская певица Алла Пугачева выложила в Сеть снимок, на котором ее едва знали фанаты.

Снимком исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. На фото Пугачева позирует в клетчатой рубашке, джинсовых шортах и белых кроссовках.

"Ах,если... Солнце в небе — это очень, очень хорошо!", - подписала фото певица.

Подписчики Примадонны засыпали ее комплиментами, отметив, что она выглядит очень молодой.

"Алла Борисовна, откройте секрет вечной молодости!", "Я не узнала, это потрясающе", "Алла Борисовна, откройте секрет диеты", "Потрясающе выглядите!", - расхваливали подписчики.

Алла Пугачева позировала в шортах и клетчатой рубашке instagram.com/alla_orfey

Ранее в Сети нашли двойника Пугачевой.

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