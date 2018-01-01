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"Откуда такие шикарные сиси?": Ирину Дубцову уличили в увеличении груди

Сегодня, 09:32

Поклонники считают, что грудь певицы выглядит больше и не такой естественной, чем на предыдущих фото.

Ирина Дубцова
Ирина Дубцова instagram.com/dubtsova_official
Российская певица, бывшая судья украинского вокального шоу "Х-фактор" Ирина Дубцова, которая попала в "чистилище" организации "Миротворец", озадачила поклонников новым фото в купальнике из отдыха в Монте-Карло, Монако.

Поклонники на странице артистки в Instagram увидели снимок, на котором знаменитость позирует в купальнике ярко-синего цвета с глубоким декольте. Фанаты посчитали, что артистка тайно увеличила грудь – ведь на предыдущих фото декольте Дубцовой не выглядит так внушительно и упруго. Кроме того, поклонники отметили изменения и на лице артистки.

"А когда грудь успела сделать?", "Дубцова! Откуда такие шикарные сиси?", "Губы зря изменила", "Грудь конечно зачетную сделала", - заметили подписчики.

Ирина Дубцова
Фанаты считают, что Ирина Дубцова сделала себе грудь instagram.com/dubtsova_official

Ранее Дженнифер Лопес засветила грудь через прозрачный топ во время занятий спортом.

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Ирина Дубцова, певица, фото
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