"Откуда такие шикарные сиси?": Ирину Дубцову уличили в увеличении груди

Поклонники считают, что грудь певицы выглядит больше и не такой естественной, чем на предыдущих фото.

Ирина Дубцова instagram.com/dubtsova_official

Поклонники на странице артистки в Instagram увидели снимок, на котором знаменитость позирует в купальнике ярко-синего цвета с глубоким декольте. Фанаты посчитали, что артистка тайно увеличила грудь – ведь на предыдущих фото декольте Дубцовой не выглядит так внушительно и упруго. Кроме того, поклонники отметили изменения и на лице артистки.

"А когда грудь успела сделать?", "Дубцова! Откуда такие шикарные сиси?", "Губы зря изменила", "Грудь конечно зачетную сделала", - заметили подписчики.

Фанаты считают, что Ирина Дубцова сделала себе грудь instagram.com/dubtsova_official

Ранее Дженнифер Лопес засветила грудь через прозрачный топ во время занятий спортом.

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