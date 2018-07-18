Оторвало ногу: украинский актер разбился на мотоцикле

Звезда сериала "Вверх тормашками" не справился с управлением транспорта.

Олесь Федорченко попал в жуткое ДТП instagram.com/liliia.rebrik

Украинский актер, звезда сериала "Вверх тормашками" Олесь Федорченко попал в жуткое ДТП.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила его коллега по сериалу и ведущая Лилия Ребрик.

"Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками", который играл Марьяна, попал в жуткое ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги!" - написала Ребрик.

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 18 Июл 2018 в 12:57 PDT

Федорченко попал в ДТП еще 15 июля на трассе Львов-Мукачево. Актер попал на участок дороги с разлитым маслом, и не смог справиться с управлением. В результате, Федорченко столкнулся с автобусом, и получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги.

Актеру нужна финансовая помощь, и доноры. Его готовят к операции в больнице во Львове.

Ранее Джордж Клуни попал в серьезное ДТП.

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