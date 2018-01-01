Сегодня, 14:04 RSS

"Отвалили бы от чужого мужчины": Лободу разнесли за провокационное фото с российским артистом

Сегодня, 13:21

Исполнительницу засняли в жарких объятиях известного певца.

Лобода
Светлана Лобода возмутила фанатов новым фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, поделилась фото, которое вызвало волну возмущения у ее подписчиков.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в объятиях российского артиста Александра Реввы (известного как Артур Пирожков).

"Как дела, котик?", - написала Лобода.

Подписчики удивились не только таким недружеским обьятиям, но и выражению лица артистки.

"А как же Линдеманн?", "Пошловато. И даже, если дружат - не стоит так публично обращаться к чужому мужу, не, "не комильфо", "Такое впечатление, что Светик перевозбудилась от Пирожкова", "Отвалили бы от чужого-то мужчины, границы быть должны", "Провокация однако", - критиковали подписчики.

Светлана Лобода, Александр Ревва
Светлана Лобода позировала в обьятиях Александра Реввы instagram.com/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода призналась, что младшая дочь не узнала ее.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Светлана Лобода, фото, Александр Ревва, Артур Пирожков
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности