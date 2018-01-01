"Отвратительная баба": Ларису Долину раскритиковали фанаты за лишний вес

Певица сейчас не в лучшей форме.

Певица сейчас не в лучшей форме instagram.com/larisadolina_official

Известная российская певица Лариса Долина поделилась снимками, на которых она запечатлена в двух платьях, которые не понравились поклонникам.

На фото, которые 62-летняя артистка выставила на своей странице в Instagram, она позирует в темно-синем платье, оголяющем колени и в черном платье, акцентирующем внимание на декольте певицы.

Фанаты не оценили такую откровенность, и подметили, что из-за лишнего веса ей стоит носить более скромные наряды.

"Платье хорошее, но чуток длиннее...ляхи толстые...", "Декольте-перебор и длину можно увеличить..", "Отвратительная баба", - возмущались подписчики.

Другим же образ Долиной понравится, и они расхвалили ее за выбор платья.

"Ах какая женщина", "Шикарная", "Вот это платье-футляр - просто супер", - восхитились фанаты.

Певица сейчас не в лучшей форме instagram.com/larisadolina_official

Певица сейчас не в лучшей форме instagram.com/larisadolina_official

Ранее поклонники были шокированы Долиной, оголившей грудь в Кремле.