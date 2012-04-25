Оззи Осборн обновил брачные клятвы с женой

Шэрон и Оззи Осборн поженились в 1982 году.

Оззи Осборн с женой hellomagazine.com

Легендарный английский рок-музыкант Оззи Осборн после 35 лет брака решил обновить обеты с женой Шерон.

В интервью изданию Hello Осборн признался, что взволнован тем, что готовит для него с женой будущее.

По словам рокера, эта церемония для него значит "новое начало" в его супружеской жизни.

"Это новое начало. Я думаю, что каждый должен подтверждать свой брак. После церемонии я почувствовал себя полностью обновленным: я знаю, что моя жена любит меня, и она знает, как сильно я люблю ее. Я взволнован тем, что готовит для нас будущее", — сказал Осборн и поделился первым фото с праздника.

В свою очередь, жена музыканта Шэрон добавила, что они решили устроить закрытую церемонию, чтобы "куча людей не превратила ее в большую вечеринку".

Шэрон и Оззи Осборн поженились в 1982 году. Восстановить же брачные обеты супруги решили после того, как их отношения пошатнулись из-за романа Осборна с парикмахером Мишель Пу.

Напомним, Оззи Осборн с сыном снимаются в кино на Кубе.