Памела Андерсон собралась подарить Мелании Трамп русскую эко-шубу

Актриса сейчас занимается дизайном мехов в России.

Памела Андерсон Instagram

49-летняя американская актриса Памела Андерсон занимается дизайном мехов в России.

Об этом пишет ivona.

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон захотела подарить первой леди США Мелании Трамп шубу из российского искусственного меха. При этом Андерсон уточнила, что презентует одно из своих изделий, пишет The Hill.

Мелания Трамп Instagram

"Я собираюсь отправить ей одну из своих российских эко-шуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России", — рассказала Памела.

Напомним, в парламенте Франции журналисты подрались из-за Памелы Андерсон.