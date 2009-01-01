Папарацци застукали Хайден Панеттьери с дочерью в аэропорту

Актриса давно не появляется на светских раутах.
Об этом пишет ivona.
В Сеть попали фото жены Владимира Кличко, которая давно не появляется на светских раутах.
Западным папарацци удалось заснять Хайден Панеттьери с дочерью Каей Евдокией в аэропорту Лос-Анджелеса.
27-летняя Хайден держала на руках и прижимала к себе двухлетнюю малышку, которая выглядит уже совсем взрослой.
"Моя главная работа — быть мамой. У меня двухлетняя дочь, так что с головой окунулась в эту повседневную, но прекрасную рутину", — рассказала в одном из своих последних интервью Панеттьери.
Напомним, Кличко подарил Панеттьери индейские украшения ручной роботы.