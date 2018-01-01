"Папина копия": Катя Осадчая показала своего отца

Ведущая поздравила родного человека с днем рождения.
На своей странице в Instagram ведущая сообщила, что у ее отца был день рождения.
"День рождения папы. С детства это – первые дни каникул, пух тополя и много роз в ванной. Сегодня – это теплый семейный праздник и хороший повод всем вместе собраться. Папа, многая лета!" – подписала под фото Осадчая.
В комментариях подписчики отметили, что Осадчая очень похожа на своего отца.
"Катя, вы – копия отца!", "Папина копия", "Очень похожи!", - писали юзеры.
Ранее Катя Осадчая поделилась игривым фото.
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