"Папина копия": Катя Осадчая показала своего отца

Ведущая поздравила родного человека с днем рождения.

Осадчая показала отца instagram.com/kosadcha

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена с отцом.

На своей странице в Instagram ведущая сообщила, что у ее отца был день рождения.

"День рождения папы. С детства это – первые дни каникул, пух тополя и много роз в ванной. Сегодня – это теплый семейный праздник и хороший повод всем вместе собраться. Папа, многая лета!" – подписала под фото Осадчая.

В комментариях подписчики отметили, что Осадчая очень похожа на своего отца.

"Катя, вы – копия отца!", "Папина копия", "Очень похожи!", - писали юзеры.

Ведущая поздравила папу с днем рождения instagram.com/kosadcha

Ранее Катя Осадчая поделилась игривым фото.

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