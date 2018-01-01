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"Патриот - это тот, кто платит налоги". Зеленский прокомментировал звание Героя Украины для Усика: видео

Сегодня, 19:45

Шоумен поздравил боксера с победой и чемпионским титулом.

Зеленский
Владимир Зеленский считает Усика и героем, и патриотом Фото: Instagram/Владимир Зеленский
Известный украинский шоумен, телеведущий и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский высказал слова поздравления в адрес боксера Александра Усика, который одержал в Москве феерическую победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

"Сейчас обсуждают – герой ты Украины или нет, давать тебе Героя или нет. Ну, ты же знаешь, что герой – это тот, кто защищает достоинство нашей страны, поэтому ты для нас – герой! Все остальное – неважно. И патриот, потому что, как говорит одна моя знакомая, патриот Украины – это тот, кто платит в этой стране налоги. Поэтому с праздником тебя и побед! Удачи", - записал Зеленский видео в Facebook.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу в Москве над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Звание "Герой Украины" предложил присвоить украинцу премьер Владимир Гройсман, что стало объектом дискуссии и возмущения в обществе.

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Теги:  
Владимир Зеленский, Александр Усик, Герой Украины, патриот, боксер, поздравление
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