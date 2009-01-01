Паулине Андреевой приписывают беременность

28-летняя звезда кино удалила все ранее опубликованные кадры.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук Instagram

Поклонники Паулины Андреевой приписывают ей беременность.

Об этом пишет Сплетник.

Фолловеры, заглянувшие на страницу актрисы в Instagram, не узнали ее микроблог: в нем осталась всего одна фотография.

28-летняя звезда кино удалила все ранее опубликованные кадры, оставив лишь снимок, на котором она позирует рядом с Федором Бондарчуком на премьере его нового фильма "Притяжение".

Instagram

На этой фотографии актриса стоит боком, и кажется, что ее живот слегка округлился, что привлекло внимание многих фолловеров. В комментариях они заговорили о возможной беременности Паулины и принялись поздравлять пару с этой новостью.

В конце прошлого года Федор Бондарчук рассказал о переменах в своей личной жизни. По некоторым сведениям, Федор и Паулина в скором времени собираются пожениться, но эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, Ирина Шейк впервые заговорила о своей беременности.