Павел Дуров похвастался голым торсом, фото

Снимок российского бизнесмена в соцсети собрал много лайков.

Павел Дуров показал голый торс instagram.com/durov

Российский бизнесмен, программист, один из создателей соцсети "ВКонтакте", основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен с обнаженным торсом.

Снимок был сделан в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов — Дубае, он собрал свыше 140 тысяч лайков, говорится на странице предпринимателя в Instagram.

"Мой любимый фильм — "300". История о 300 спартанцах, боровшихся за защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей через тысячи лет", — подписал фото программист.

Павел Дуров показал голый торс instagram.com/durov

Ранее Павел Дуров поделился в соцсети снимком, на котором он запечатлен на красивом белом коне. В Сети фото пришлось по душе многим пользователя, они начали его по-разному интерпретировать, наделив всеми признаками мема.

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